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Трамп подписал облегчающую коммерческую деятельность в космосе директиву

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп подписал специальную директиву, нацеленную на облегчение деятельности частных американских компаний в космосе. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

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Подписанный американским лидером документ содержит рекомендации, одобренные на заседании Национального космического совета (НКС) под председательством вице-президента США Майкла Пенса в феврале 2018 года, сообщает ТАСС.

Одна из рекомендаций предлагает министерству транспорта США пересмотреть порядок выдачи лицензий на запуск частных ракет-носителей и ввести единую лицензию, выдаваемую на все типы пусков.

Также НКС должен подготовить рекомендации по пересмотру политики в области лицензирования экспорта в сфере коммерческой деятельности в космосе, а Федеральная комиссия по связи совместно с Национальным управлением по телекоммуникациям и информации — защиту интересов в использовании радиочастотного спектра.

12 декабря 2017 года Трамп подписал директиву о возращении американских астронавтов к исследованию возможности полетов на Луну. Директива требует от NASA концентрации усилий на обитаемых миссиях в далекий космос.

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Very Large Telescope расположен на высоте 2,6 тыс. м над уровнем моря в чилийской пустыне Атакама. Этот комплекс из четырех телескопов, объединенных в одну систему, считается самым большим телескопом на планете по общей площади зеркал. С 1998 года с его помощью специалисты Европейской южной обсерватории изучают космическое пространство
Фото: Европейская южная обсерватория/eso.org/H.H.Heyer
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Туманность Пламя в созвездии Орион
Фото: ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit
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Туманность Карина
Фото: ESO/APEX/T. Preibisch et al. (Submillimetre); N. Smith, University of Minnesota/NOAO/AURA/NSF (Optical)
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Туманность Ориона
Фото: ESO/H. Drass et al
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Спиральная галактика с перемычкой NGC 7098 в созвездии Октант
Фото: Европейская южная обсерватория/eso.org
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Галактика SMM J2135-0102
Фото: Европейская южная обсерватория/eso.org
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Галактика Сомбреро в созвездии Девы
Фото: ESO/IDA/Danish 1.5 m/R. Gendler and J.-E. Ovaldsen
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Удаленная галактика A2744_YD4 в созвездии Скульптора
Фото: Европейская южная обсерватория/eso.org
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Туманность Бегущий Цыпленок в созвездии Центавра
Фото: Европейская южная обсерватория/eso.org
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Туманность Улитка
Фото: Европейская южная обсерватория
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