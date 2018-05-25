Трамп подписал облегчающую коммерческую деятельность в космосе директиву

Президент США Дональд Трамп подписал специальную директиву, нацеленную на облегчение деятельности частных американских компаний в космосе. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

Подписанный американским лидером документ содержит рекомендации, одобренные на заседании Национального космического совета (НКС) под председательством вице-президента США Майкла Пенса в феврале 2018 года, сообщает ТАСС.

Одна из рекомендаций предлагает министерству транспорта США пересмотреть порядок выдачи лицензий на запуск частных ракет-носителей и ввести единую лицензию, выдаваемую на все типы пусков.

Также НКС должен подготовить рекомендации по пересмотру политики в области лицензирования экспорта в сфере коммерческой деятельности в космосе, а Федеральная комиссия по связи совместно с Национальным управлением по телекоммуникациям и информации — защиту интересов в использовании радиочастотного спектра.

12 декабря 2017 года Трамп подписал директиву о возращении американских астронавтов к исследованию возможности полетов на Луну. Директива требует от NASA концентрации усилий на обитаемых миссиях в далекий космос.