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Белый дом вместе с Пентагоном займется созданием космических сил США

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Фото: Global Look Press/Joyce Boghosian
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Белый дом и другие соответствующие госструктуры вместе с Пентагоном будут работать над созданием космических сил США, заявила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.

«Президент дал распоряжение минобороны начать процесс [создания космических сил]. Мы находимся на начальных этапах этого [процесса]. Мы собираемся сотрудничать в этом деле с минобороны и другими соответствующими структурами», — отметила Сандерс.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону заняться созданием шестого вида ВС США — военно-космических сил. В новой национальной стратегии президента космос назван зоной военных действий.

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