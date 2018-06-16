Прямой эфир

Путин поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 16 июня, встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Глава государства поздравил ее с 55-летием одиночного полета в космос.

Как сообщается на сайте Кремля, президент отметил, что Терешкова также остается единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку. Отмечается, что на встрече она попросила Путина взять на свой контроль ситуацию с рекой Волгой и рассказала президенту о проблемах на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин также поздравил ее и подарил ей картину «Чайка в космосе».

Как передает RT, Терешкова рассказала журналистам о своем желании еще раз побывать в космосе. 

В октябре прошлого года Валентина Терешкова получила медаль ЮНЕСКО за достижения в науке о космосе. Она назвала награду особенной и подчеркнула, что «космос должен быть ареной мирного сотрудничества».

Валентина Терешкова летала на космическом корабле «Восток-6» в 1963 году. Она совершила 48 оборотов вокруг Земли и провела в космосе почти трое суток. Терешкова получила титул первой в мире женщины-космонавта и до сих пор остается единственной женщиной в мире, летавшей в космос в одиночку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову «Чайками над Волгой»
Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову «Чайками над Волгой»
В день юбилея первой в мире женщины, побывавшей в космосе, президент вручил ей подарки с особым смыслом
Экипаж «Восхода-2» спасли радиолюбительницы из Германии
Экипаж «Восхода-2» спасли радиолюбительницы из Германии
В фильм «Время первых» вошли засекреченные до недавнего времени факты
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017