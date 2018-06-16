Путин поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 16 июня, встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Глава государства поздравил ее с 55-летием одиночного полета в космос.

Как сообщается на сайте Кремля, президент отметил, что Терешкова также остается единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку. Отмечается, что на встрече она попросила Путина взять на свой контроль ситуацию с рекой Волгой и рассказала президенту о проблемах на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин также поздравил ее и подарил ей картину «Чайка в космосе».

Как передает RT, Терешкова рассказала журналистам о своем желании еще раз побывать в космосе.

В октябре прошлого года Валентина Терешкова получила медаль ЮНЕСКО за достижения в науке о космосе. Она назвала награду особенной и подчеркнула, что «космос должен быть ареной мирного сотрудничества».

Валентина Терешкова летала на космическом корабле «Восток-6» в 1963 году. Она совершила 48 оборотов вокруг Земли и провела в космосе почти трое суток. Терешкова получила титул первой в мире женщины-космонавта и до сих пор остается единственной женщиной в мире, летавшей в космос в одиночку.