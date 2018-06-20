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Американский астронавт высмеял идею Трампа создать космические войска

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Фото: Wikipedia
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Создание военно-космических войск США является глупой идеей, заявил американский астронавт Марк Келли. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По его словам, ВВС США уже занимаются этой деятельностью. Астронавт также отметил, что в таком случае подводные лодки можно тоже отнести к новому виду войск.

«Это глупая идея. Воздушные силы уже делают это. Это их работа. Что дальше? Мы отнесем подводные лодки к седьмым видам войск и назовем их «подводными войсками»?» — написал Келли.

Президент США Дональд Трамп распорядился преобразовать космические силы в отдельный вид войск. В своем обращении к Пентагону, которому поручено немедленно начать создание ВКС США, он назвал очень важной задачей доминирование США в космосе.

Создание военно-космических сил руководство США обсуждало много раз. Пентагон уже отклонял эту идею, против выступает и министр обороны Америки Джеймс Мэттис, и командование ВВС.

Трамп впервые объявил о создании американских ВКС еще в марте. Более того, добавил он, новая национальная стратегия обороны не исключает ведения боевых действий в космическом пространстве.

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