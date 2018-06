Американский астронавт высмеял идею Трампа создать космические войска

Создание военно-космических войск США является глупой идеей, заявил американский астронавт Марк Келли. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По его словам, ВВС США уже занимаются этой деятельностью. Астронавт также отметил, что в таком случае подводные лодки можно тоже отнести к новому виду войск.

«Это глупая идея. Воздушные силы уже делают это. Это их работа. Что дальше? Мы отнесем подводные лодки к седьмым видам войск и назовем их «подводными войсками»?» — написал Келли.

This is a dumb idea. The Air Force does this already. That is their job. What’s next, we move submarines to the 7th branch and call it the “under-the-sea force?” https://t.co/S1urOuJBe6