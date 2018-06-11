Соцсети высмеяли «сползшие» брови Трюдо

Пользователи Сети обратили внимание, что в ходе выступления на саммите G7 у премьер-министра Канады Джастина Трюдо что-то произошло с бровями, пишет газета Daily Mail.

Многие предположили, что левая бровь политика — не настоящая, а накладная и выглядит так, будто Трюдо наложил ее поверх своих настоящих бровей.

Возможно, такая иллюзия возникла из-за освещения или угла камеры, но, когда Трюдо начинает говорить: кажется, его темная бровь соскользнула и угрожает «ударить» его в глаз.

Пользователи Twitter немедленно принялись отпускать остроты в адрес канадского премьера. Бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби пошутил, что «Дональд Трамп объявил новые тарифы на поддельные брови».

«Брови Джастина Трюдо просто украли мой виски и укатили в моей машине», — написал другой комментатор.

Примечательно, что теперь у бровей Трюдо есть собственной аккаунт в Twitter.

«Просто чтобы вы знали, да, это правда. Джастин Трюдо носит поддельные брови и заботится о нас большую часть времени. Но он действительно напуган Дональдом Трампом, поэтому пот ослабил клей, который держит нас на месте. Пустяки», — гласит пост на страничке бровей премьера.

Саммит «большой семерки» прошел в Квебеке 8–9 июня. Трюдо пригрозил «жестко ответить», если президент США Дональд Трамп продолжить вводить «нечестные тарифные барьеры», имея в виду американские пошлины на импорт стали и алюминия из государств ЕС и Канады.