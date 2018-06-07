Томенко направил своего зама разобраться с «закрытием» школы в селе Алтая

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко направил своего заместителя в село Старая Суртайка после жалобы местных жителей президенту России Владимиру Путину на планы властей закрыть школу в населенном пункте. Об этом сообщили в правительстве региона.

В ходе «прямой линии» жители села Красногорского района сообщили президенту по видеосвязи, что руководство якобы планирует закрыть школу, в которой учатся и дети из соседних населенных пунктов. Они опасаются, что если это произойдет, то «село умрет».

«Виктор Томенко принял решение направить в Красногорский район врио заместителя председателя правительства Надежду Капуру», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя краевого правительства. По его словам, Капура на месте изучит ситуацию и организует работу по подбору педагогов в школу.

После жалобы жителей Старой Суртайки президент попросил Томенко прокомментировать ситуацию. В ответ врио губернатора пояснил, что речи о закрытии школы нет, однако существуют проблемы с комплектованием учебного заведения преподавательским составом. Он пообещал решить этот вопрос.

Ранее мэр Читы сообщил, что власти проведут проверку после жалобы президенту о незаконной мусорной свалке в районе Пески.