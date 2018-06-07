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СК начал проверку после жалобы Путину о смерти онкобольной от болевого шока

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Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
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Следственный комитет РФ по Ярославской области начал доследственную проверку после обращения жительницы области Веры Куприной на «прямую линию» президента Владимира Путина. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного Следственного управления СК РФ Кристина Гузовская.

Об этой ситуации в числе других вопросов о проблемах онкобольных пациентов рассказала волонтер-медик, выпускница медицинского университета Алевтина Киселева.

По словам Куприной, ее мать умерла из-за того, что у врачей скорой помощи не оказалось необходимых лекарств от болевого шока.

При этом власти Ярославской области утверждают, что онкобольная получала все необходимые лекарства. В местном департаменте здравоохранения и фармации сообщили, что к пациентке за несколько дней до смерти вызывали скорую помощь, и медики сделали ей обезболивающий укол. «Это зафиксировано в журнале», — пояснили в департаменте.

Известно, что на «прямой линии» речь шла о 79-летней женщине, страдавшей тяжелой формой рака, которая скончалась в Ростове Великом в январе текущего года.

«По факту нарушения права на предоставление качественной медицинской помощи, озвученного в ходе «прямой линии» с президентом России, организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — цитирует представителя ведомства сайт kp.ru.

Региональная прокуратура также начала проверку.

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