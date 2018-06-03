На Украине высказались против лечения онкобольных за рубежом

Заместитель исполняющего обязанности министерства здравоохранения Украины Александр Линчевский заявил, что против выделения средств из бюджета на лечение за рубежом онкобольных и добавил, что «они все умрут без вариантов».

Об этом украинский чиновник заявил в ходе заседания Счетной палаты страны.

Линчевский рассказал, что 25% пациентов, отправленных на лечение за границу, умирают, поэтому программа малоэффективна.

«Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!» — цитирует Линчевского «Федеральное агентство новостей».

C января на Украине действует медицинская реформа, предусматривающая оплату большинства медицинских услуг.

В начале мая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала остеохондроз «крупным коммерческим мифом современности». А в конце марта она предлагала «декоммунизировать» медицину и заменить «советскую» флюорографию на анкетирование.