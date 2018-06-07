В Чите начали проверку после жалобы Путину на незаконную свалку

Власти Читы начали проверку после вопроса о мусорной свалке в районе Пески, заданного президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 7 июня. Об этом сообщил мэр города Олег Кузнецов.

«Завтра, когда будет светло, еще разберемся по всему району, но вообще там не должно быть свалок. Разбираемся. Совершенно точно там убирались в мае перед Днем Победы и перед Днем города», — цитирует градоначальника «РИА Новости».

В ходе «прямой линии» президент заявил, что десятки тысяч мусорных полигонов в России работают «в серую», и для ликвидации этой проблемы власти до 2024 года построят 200 современных заводов по утилизации отходов.

7 мая Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года, который предписывает ликвидировать незаконные свалки в границах городов.