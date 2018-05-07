Путин приказал ликвидировать все незаконные свалки в границах городов

Владимир Путин приказал к 2024 году ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов. В частности, об этом говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который был опубликован 7 мая на сайте Кремля.

Ответственным за разработку национального проекта в сфере экологии президент назначил правительство. Также Владимир Путин поручил как минимум на 20% снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в самых загрязненных городах.

Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья сейчас остаются только 15 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). На трех свалках проводится рекультивация. Это Кашира, Электросталь и Павловский Посад. Работы должны завершиться в 2018 году.

7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце.