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Путин приказал ликвидировать все незаконные свалки в границах городов

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Владимир Путин приказал к 2024 году ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов. В частности, об этом говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который был опубликован 7 мая на сайте Кремля.

Ответственным за разработку национального проекта в сфере экологии президент назначил правительство. Также Владимир Путин поручил как минимум на 20% снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу в самых загрязненных городах.

Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья сейчас остаются только 15 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). На трех свалках проводится рекультивация. Это Кашира, Электросталь и Павловский Посад. Работы должны завершиться в 2018 году.

7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце.

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