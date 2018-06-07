Путин заявил о криминализации «мусорного» бизнеса

Многие российские мусорные полигоны работают «в серую». Такое заявление сделал на «прямой линии» президент России Владимир Путин.

Президент уточнил, что таких полигонов — «десятки тысяч». Часть из них, по словам Путина, криминализирована.

Чтобы решить проблему мусора, нужно до 2024 года построить 200 современных заводов по утилизации отходов, считает президент.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев во время прямой связи сказал, что правительство завершает создание портала «Наша природа», который позволит всем следить за работой программы утилизации отходов.

7 мая Путин издал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который предписывает ликвидировать незаконные свалки в границах городов. Также президент поручил снизить как минимум на 20% совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в самых загрязненных городах.