Защита Улюкаева попросила снять арест с имущества экс-министра

Защита бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина, просит снять арест с его имущества, заявила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

«Судом также решается вопрос о принятии заявления о снятии ареста с имущества Улюкаева А.В. к производству», — приводит слова Хиль «РИА Новости».

О снятии ареста можно просить после выплаты назначенного штрафа. 1 июня появилась информация, что экс-министр выплатил назначенный ему судом штраф в размере 130 млн рублей. В «Роснефти» выплату Улюкаевым штрафа назвали «деятельным признанием вины со всеми вытекающими последствиями».

31 мая защита Улюкаева подала кассационную жалобу на 8-летний приговор в президиум Мосгорсуда. Вечером 30 мая его этапировали в колонию, где экс-министр будет отбывать наказание.

В декабре 2017 года Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере $2 млн за содействие в приватизации «Башнефти». Бывшего министра проговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. На такой же срок Улюкаеву запретили занимать должности в органах власти и госкорпорациях, однако позднее это решение пересмотрели.