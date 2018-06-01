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Улюкаев подал жалобу на 8-летний приговор в президиум Мосгорсуда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого приговорили к восьми годам лишения свободы за получение взятки, обжаловал приговор в президиуме Мосгорсуда, сообщил ТАСС представитель суда.

«Зарегистрирована 31 мая кассационная жалоба от адвокатов Улюкаева на решение Мосгорсуда», — рассказал собеседник агентства.

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Улюкаева вечером 30 мая этапировали в колонию, где он будет отбывать наказание. Как рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, колония находится на расстоянии трех-четырех часов езды на поезде. Сообщается, что жалоб со стороны экс-министра не поступало.

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в приватизации «Башнефти». 

Бывший министр получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф размером 130 млн руб. Своей вины он не признал. В середине апреля Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на приговор и оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

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