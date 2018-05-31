ФСИН подтвердила этапирование Улюкаева‍

Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтвердили факт отправки бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, приговоренного к восьми годам лишения свободы за получение взятки, в колонию. Один из родственников экс-главы Минэкономразвития получит уведомление о его прибытии в колонию в течение десяти дней.

«Улюкаев в соответствии с приговором суда направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы», — заявили в пресс–службе в четверг, 31 мая.



Ранее об этом сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах.

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По данным следствия, денежное вознаграждение было получено министром за оказание содействия в приватизации «Башнефти». В итоге Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в 130 млн рублей.

Улюкаев заявил, что намерен писать стихи и думать о жизни во время своего заключения.