Экс-министра Улюкаева этапировали в колонию

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет лишения свободы за взятку, отправлен в колонию.

Источник ТАСС в правоохранительных органах не стал уточнять, название учреждения, отметив, что эта информация сообщается лишь родственникам осужденного.

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти».

Бывшего министра приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей. Он не признал своей вины.

В середине апреля Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на приговор и оставил решение нижестоящей инстанции в силе.