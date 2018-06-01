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Улюкаев выплатил штраф в 130 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который получил тюремный срок за получение взятки, выплатил назначенный ему судом штраф 130 млн рублей. Об этом сообщил осведомленный источник агенству «Интерфакс».

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«Штраф он погасил», — сказал собеседник издания.

По его словам, защита экс-чиновника уже подала ходатайство в Замоскворецкий суд Москвы о снятии обеспечительных мер с ранее арестованного имущества.

1 июня в СМИ также появилась информация, что экс-министр обжаловал приговор в президиуме Мосгорсуда. Соответствующую кассационную  жалобу подали его адвокаты.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в приватизации «Башнефти». 

Он получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 130 млн рублей. На такой же срок чиновника лишили права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Своей вины Улюкаев не признал.

31 мая осужденного этапировали к месту отбывания наказания в регион, расположенный  недалеко от Москвы. 

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