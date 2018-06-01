Улюкаев выплатил штраф в 130 млн рублей

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который получил тюремный срок за получение взятки, выплатил назначенный ему судом штраф 130 млн рублей. Об этом сообщил осведомленный источник агенству «Интерфакс».

«Штраф он погасил», — сказал собеседник издания.

По его словам, защита экс-чиновника уже подала ходатайство в Замоскворецкий суд Москвы о снятии обеспечительных мер с ранее арестованного имущества.

1 июня в СМИ также появилась информация, что экс-министр обжаловал приговор в президиуме Мосгорсуда. Соответствующую кассационную жалобу подали его адвокаты.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в приватизации «Башнефти».

Он получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 130 млн рублей. На такой же срок чиновника лишили права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Своей вины Улюкаев не признал.

31 мая осужденного этапировали к месту отбывания наказания в регион, расположенный недалеко от Москвы.