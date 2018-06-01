В ОНК рассказали о месте пребывания осужденного Улюкаева

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам тюрьмы за взятку, прибыл в место, где будет отбывать наказание, собщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Его этапировали поздно вечером в среду и уже через несколько часов он находился в распределительном центре при колонии», – цитирует ее «РИА Новости».

Она добавила, что скорее всего, колония находится в Подмосковье.

Кроме того, жалоб со стороны Улюкаева не было зафиксировано.

Улюкаев обвинялся в получении взятки в размере $2 млн за выдачу заключения, разрешающего покупку «Роснефтью» госпакета «Башнефти».

Правоохранительные органы задержали Улюкаева с поличным 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти».

15 декабря 2017 года Замоскворецким районный судом признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 8 годам строгого режима, и штрафу в 130 млн рублей (эквивалент $2 млн). Улюкаев взят под стражу в зале суда и помещен в Лефортовский изолятор.