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В «Роснефти» назвали выплату Улюкаевым штрафа «деятельным признанием вины»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В «Роснефти» прокомментировали выплату бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым штрафа в размере 130 млн рублей, назначенного судом. По словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева, факт погашения суммы «является деятельным признанием вины со всеми вытекающими последствиями».

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«То, что он выполнил судебное решение в этой части и выполнил его в полном объеме и, можно сказать, досрочно, говорит о том, что это деятельное признание своей вины, мы только так и относимся. Мы считаем, что это хорошо, когда виновный признает свою вину», — цитирует представителя компании «Рамблер».

При этом Леонтьев отметил, что решение вопроса дальнейшей судьбы Улюкаева входит в компетенции суда, но никак не компании.

«В данном случае наш руководитель был заявителем по делу, потому что он выполнил свой гражданский долг. Мы не берем на себя никаких функций — ни расследовательских, ни карательных», — добавил пресс-секретарь «Роснефти».

1 июня стало известно, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев выплатил штраф в 130 млн рублей. Его защита также подала ходатайство в Замоскворецкий суд Москвы о снятии обеспечительных мер с ранее арестованного имущества.

В декабре 2015 года бывшего главу Минэкономразвития признали виновным в получении взятки в размере $2 млн за содействие в приватизации «Башнефти». Суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу. На такой же срок экс-чиновнику запретили занимать должности в органах власти и госкорпорациях, однако позднее это решение было пересмотрено.

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