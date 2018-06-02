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СБУ пыталась завербовать журналистку «РИА Новости»

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
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Корреспондента «РИА Новости в Литве» Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон для освещения судебного процесса по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, пыталась завербовать Служба безопасности Украины. 

По словам журналистки, 1 июня у входа в зал заседаний суда к ней подошли подошли неизвестные люди в форме после того, как одна женщин начала обвинять ее в работе на Первый балтийский телеканал, вещание которого в Киеве запрещено.

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«Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение службы», — приводит слова Высокович «РИА Новости».

После этого журналистку доставили в административное здание и завели в кабинет на третьем этаже. Один из сотрудников представился Алексеем, остальные свои имена не называли.

Журналистку расспрашивали о ее работе на Первом балтийском канале, с которым она перестала сотрудничать.

«На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с «РИА Новости». После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство «требует крови» и «раскрутки ситуации», — рассказала журналистка. Она заявила, что для этого от нее потребовали подписать некоторые документы. Кроме прочего, на девушку оказывали давление в мягкой форме. Высокович пояснила силовикам, что ее репортажи в основном посвящены социальной жизни, культуре, а в Херсон она прибыла для написания новости о заседании суда.

Сообщается, что корреспондентка имеет гражданство Украины и постоянный вид на жительство в Литве.

1 июня руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на заседании в суде отказался от гражданства Украины и попросил защиты у президента России Владимира Путина. 

Украинские силовики задержали Вышинского недалеко от его дома 15 мая. Спустя два дня ему предъявили обвинение в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке Украины. 19 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца. 

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