Фигуранту дела «Седьмой студии» Итину стало плохо на заседании суда

Бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, обвиняемому в хищении бюджетных средств, стало плохо во время заседания Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о его ограничении в сроках ознакомления с делом. Подсудимому вызвали скорую помощь.

Перед началом процесса его адвокат просил перенести заседание. По словам защиты, накануне Итину также нездоровилось, из-за чего он обращался к медикам, передает ТАСС.

30 мая Басманный суд ограничил в сроках ознакомления с делом еще двух фигурантов. На изучение материалов режиссеру Кириллу Серебреникову и директору Российского академического молодежного театра Софии Апфельбаум дали время до 19 июля. Ранее Следственный комитет России завершил расследование.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств. Министерство культуры России выделило более 214 млн рублей на развитие театрального проекта «Платформа», который в 2011 году создал Серебренников. Следствие установило, что руководители некоммерческой организации «Седьмая студия», которая была сформирована для реализации проекта, составляли планы мероприятий, содержащие заведомо ложную информацию об их количестве и стоимости. Таким образом осуществлялись хищения из госбюджета. Сумма ущерба составила более 133 млн рублей.