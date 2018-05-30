Серебренникову дали полтора месяца на чтение дела «Седьмой студии»

Басманный суд Москвы ограничил худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову срок ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля.

Такое решение 30 мая огласила судья Наталия Дударь, сообщает «Интерфакс».

Следствие ходатайствовало об ограничении до 29 июня срока ознакомления с делом для режиссера и его адвокатов. Однако суд встал на сторону прокурора, предложившего срок до 19 июля.

СК завершил расследование дела «Седьмой студии» 16 мая.

Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Серебренников создал «Платформу» в 2011 году, на развитие проекта Минкультуры выделило свыше 214 млн рублей.

По данным следствия, руководители «Седьмой студии», которую сформировали для реализации проекта, составляли планы мероприятий, содержащие заведомо ложную информацию об их количестве и стоимости.

Таким образом из госбюджета предположительно похитили более 133 млн рублей.

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