Мосгорсуд признал законной меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии»

Мосгорсуд признал законными меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств. Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников, как и ранее постановил Басманный суд, останется под домашним арестом до 19 июля.

Ему также запрещено пользоваться интернетом, посещать работу и общаться с коллегами по творческим вопросам, передает «Интерфакс».

Кроме того, суд отклонил жалобы на продление домашнего ареста бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского (до 19 июня), экс-руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина (до 23 мая) и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум (до 19 июля).

Ранее Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста до 19 июля главному бухгалтеру студии Нине Масляевой, которая признала вину и дала показания против других фигурантов.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». В 2011 году Серебренников создал проект «Платформа», на развитие которого Министерство культуры России выделило более 214 млн рублей. Как установило следствие, руководители некоммерческой организации «Седьмая студия», которая была сформирована для реализации проекта, составляли планы мероприятий, содержащие заведомо ложную информацию об их количестве и стоимости. Таким образом осуществлялись хищения из госбюджета. Сумма ущерба составила более 133 млн рублей.