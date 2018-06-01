СМИ узнали о прослушке Серебренникова спецслужбами задолго до ареста

Российские спецслужбы организовали прослушку телефонных переговоров режиссера Кирилла Серебренникова и руководства «Седьмой студии» за несколько лет до возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его информации, режиссер и его коллеги по «Седьмой студии» попали в поле зрения спецслужб после поступления информации о нарушениях в финансовой деятельности.

В 2011 году художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников создал проект «Платформа», на развитие которого Минкультуры России выделило более 214 млн рублей. Для этого была создана некоммерческая организация «Седьмая студия».

По версии следователей, Серебренников, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева и другие лица похитили 133 млн рублей из 214 млн бюджетных средств. В настоящий момент все подозреваемые находятся под домашним арестом.