Микроавтобус сбил 14-летнего школьника в Уфе

Микроавтобус, перевозивший пассажиров, сбил 14-летнего школьника, когда он пытался перейти дорогу в Уфе, Республика Башкортостан, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Трагедия произошла вчера днем, 20 марта, на улице Сипайловская. Автомобиль Fiat Ducato под управлением 42-летнего мужчины двигался по дороге, когда на нее вышел подросток. Водитель не смог уйти от столкновения и совершил наезд, сообщает «МедиаКорСеть».

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик погиб на месте от полученных травм. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очевидцы трагедии, трое мальчиков, оказались друзьями погибшего. Они рассказали, что собирались перейти дорогу все вместе. Школьник пытался перейти проезжую часть в не предусмотренном для этого месте. На момент аварии в автобусе находилось 16 пассажиров.