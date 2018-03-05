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Иномарка сбила 17-летнюю девушку на дороге Новгородской области

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Иномарка сбила 17-летнюю девушку на проезжей части в Боровичском районе Новгородской области, сообщает пресс-служба ОГИБДД по Великому Новгороду.

Авария произошла вечером в пятницу, 2 марта, около 22:10, на автомобильной дороге 49К-0210 Боровичи–Перелучи. Автомобиль Renault Logan под управлением мужчины 46 лет двигался по проезжей части, когда сбил 17-летнюю девушку-пешехода, которая шла по краю проезжей части в том же направлении, что и транспортное средство, сообщает «Новгород.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Она была госпитализирована в Боровичскую центральную районную больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

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