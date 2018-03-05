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Две машины сбили девушку на пешеходном переходе в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Жительница Санкт-Петербурга госпитализирована в крайне тяжелом состоянии после того, как на «зебре» ее сбил один автомобиль, а следом переехал другой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла в 08:50 на пешеходном переходе на пересечении Мебельного проезда и Мебельной улицы.

Пострадавшей оказалась 26-летняя девушка.

«Мужчина 1950 года рождения на автомобиле Hyundai Elantra совершил наезд на пешехода, девушку 1991 года рождения, следом на нее наехала девушка 1995 года рождения на Kia Ceed. Пострадавшая госпитализирована в крайне тяжелом состоянии», — сказал источник агентства.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на очевидцев, после того как пострадавшую переехала вторая машина, девушка некоторое время лежала под авто.

Медики и правоохранители прибыли на место происшествия в течение нескольких минут.

10 февраля сообщалось, что в Ярославле водитель намеренно сбил поскользнувшуюся на пешеходном переходе женщину и скрылся с месте происшествия.

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