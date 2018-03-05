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Электричка насмерть сбила девушку в юго-восточной части Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пригородный поезд насмерть сбил девушку на юго-востоке Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Электропоезд на станции «Совхоз» травмировал девушку», — сообщил представитель ведомства. Пострадавшая скончалась на месте.

Как пояснили в транспортной полиции, девушка в возрасте около 20–25 лет переходила пути в неположенном месте. Сейчас в районе инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливается личность погибшей и обстоятельства произошедшего.

3 марта портал iz.ru писал, что на станции «Тушино» Рижского направления Московской железной дороги мужчина попал под электричку. После инцидента его госпитализировали.

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