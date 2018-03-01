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Четыре человека погибли после ДТП с легковушкой и поездом под Брянском

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Четыре человека погибли в результате столкновения дизельного поезда с легковым автомобилем в Брянской области. Еще один пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом в четверг сообщает пресс‐служба УМВД по региону.

Авария произошла на перегоне Брянск-Льговский — Почеп. По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на красный сигнал светофора на железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области. В него врезался пассажирский дизельный поезд, не успевший затормозить.

Водитель и трое пассажиров легковушки получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте. Одному пассажиру удалось выжить, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

По информации Московской железной дороги (МЖД), пассажиры поезда и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались.

Рельсовый автобус, получивший незначительные повреждения, продолжит движение до станции Выгоничи со вспомогательным локомотивом.

На месте происшествия проводятся следственные действия. Проверяются обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал «360».

Пригородный поезд №6306 сообщением Унеча–Брянск задерживается из-за аварии.

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