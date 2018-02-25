15 вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
15 вагонов грузового ж/д состава сошли с рельсов на Свердловской железной дороге, сообщает РЖД.
ЧП произошло на станции Чайковская Пермского края. Пострадавших нет, угрозы экологии тоже.
РЖД предупреждает, что возможны задержки пассажирских поездов и пропуск составов измененным маршрутом.
Принимаются все меры для скорейшей ликвидации аварии.
Ранее сообщалось, что власти РФ простимулируют закупки инновационных вагонов. На данные цели выделят 2 млрд бюджетных рублей.