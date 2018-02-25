Прямой эфир

15 вагонов сошли с рельсов в Пермском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

15 вагонов грузового ж/д состава сошли с рельсов на Свердловской железной дороге, сообщает РЖД.

ЧП произошло на станции Чайковская Пермского края. Пострадавших нет, угрозы экологии тоже.

РЖД предупреждает, что возможны задержки пассажирских поездов и пропуск составов измененным маршрутом.

Принимаются все меры для скорейшей ликвидации аварии.

Ранее сообщалось, что власти РФ простимулируют закупки инновационных вагонов. На данные цели выделят 2 млрд бюджетных рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
КамАЗ» врезался в грузовой ж/д состав в Липецкой области
РЖД будет предоставлять школьникам скидки круглый год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017