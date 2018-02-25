КамАЗ» врезался в грузовой ж/д состав в Липецкой области

Грузовик КамАЗ столкнулся с грузовым железнодорожным составом на станции Байгора в Липецкой области, сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел 24 февраля около полудня на нерегулируемом ж/д переезде без шлагбаумов и барьеров. По предварительным данным, грузовик выехал на переезд, где в него и въехал поезд, следовавший со станции Поворино на станцию Кочетовка.

В результате ЧП вагоны поезда с рельсов не сошли, пути не повредились и пострадавших не было. Обстоятельства аварии выясняются.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места ДТП.

Ранее портал iz.ru сообщал, власти РФ простимулируют закупки инновационных вагонов. На данные цели выделят из бюджета 2 млрд рублей.