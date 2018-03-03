Мужчина попал под электричку возле платформы Тушино в Москве

Мужчина попал под электропоезд на станции Тушино Рижского направления Московской железной дороги, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

«В районе платформы Тушино электропоезд сообщением Новоиерусалимск — Москва травмировал мужчину 1982 года рождения. Пострадавший госпитализирован», — сказал представитель МВД ТАСС.

По данным полиции, причиной попадания под поезд стал переход путей не по специальному переходу. На месте происшествия работает полиция.