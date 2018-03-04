Прямой эфир

Мужчина сбил на автомобиле трех военных на севере Израиля

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jean-Marc Quinet
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина совершил наезд на троих военнослужащих в городе Аккто на севере Израиля. Один из сбитых солдат открыл огонь по машине и обезвредил водителя, сообщает пресс-служба израильской полиции.

В сообщении отмечается, что военные в результате атаки получили легкие травмы и находятся в настоящее время в больнице. Водитель, совершивший наезд, также госпитализирован. Он серьезно ранен. 

Правоохранители предполагают, что мужчина совершил наезд на военных преднамеренно. По их данным, он таранил пешеходов в двух разных районах города с небольшим временным интервалом.

Полицейские не сообщают, рассматривают ли они случившееся как теракт, и не распространяют данных о личности водителя, передает «РИА Новости»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи в Израиле спасли российского туриста, 26 раз запустив его сердце
Нетаньяху обозначил угрозу Ирана главной темой переговоров с Трампом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017