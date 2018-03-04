Мужчина сбил на автомобиле трех военных на севере Израиля

Мужчина совершил наезд на троих военнослужащих в городе Аккто на севере Израиля. Один из сбитых солдат открыл огонь по машине и обезвредил водителя, сообщает пресс-служба израильской полиции.

В сообщении отмечается, что военные в результате атаки получили легкие травмы и находятся в настоящее время в больнице. Водитель, совершивший наезд, также госпитализирован. Он серьезно ранен.

Правоохранители предполагают, что мужчина совершил наезд на военных преднамеренно. По их данным, он таранил пешеходов в двух разных районах города с небольшим временным интервалом.

Полицейские не сообщают, рассматривают ли они случившееся как теракт, и не распространяют данных о личности водителя, передает «РИА Новости».