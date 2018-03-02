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Врачи в Израиле спасли российского туриста, 26 раз запустив его сердце

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Фото: Global Look Press/002 Gabriel Szabo
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Врачи в Израиле спасли российского туриста, у которого произошла остановка сердца. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи по дороге в больницу 26 раз запускали сердце мужчины с помощью дефибриллятора.

62-летний Павел Васенев вместе с женой Любовью приехали в израильский Ашкелон, чтобы навестить дочь и новорожденного внука. Пожилой мужчина, ранее никогда не жаловавшийся на здоровье, внезапно почувствовал себя плохо в гостях.

По словам супруги мужчины, муж внезапно захрипел и упал на пол. Солдат, прибежавший с улицы на крики о помощи, вызвал «скорую» и до приезда врачей делал мужчине непрямой массаж сердца.

Медики диагностировали у Васенева обширный инфаркт. В клинике у пациента прооперировали закупорку коронарного сосуда. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает, пишет сайт kp.ru.

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