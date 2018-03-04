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Нетаньяху обозначил угрозу Ирана главной темой переговоров с Трампом

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Угроза Ирана странам Ближнего Востока станет главной темой переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Глава кабмина встретится с американским лидером в Вашингтоне в воскресенье, 4 марта.

«Я буду говорить с президентом прежде всего об Иране… Мы обсудим агрессию Ирана в нашем регионе в целом и особенно в контексте его ядерной программы», — заявил журналистам Нетаньяху.

По его словам, стороны обсудят также урегулирование палестино-израильского конфликта.

Это будет уже вторая встреча Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа с начала года. После переговоров, как ожидается, премьер выступит на ежегодной конференции ведущего произральского лобби AIPAC в США.

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