Нетаньяху обозначил угрозу Ирана главной темой переговоров с Трампом

Угроза Ирана странам Ближнего Востока станет главной темой переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Глава кабмина встретится с американским лидером в Вашингтоне в воскресенье, 4 марта.

«Я буду говорить с президентом прежде всего об Иране… Мы обсудим агрессию Ирана в нашем регионе в целом и особенно в контексте его ядерной программы», — заявил журналистам Нетаньяху.

По его словам, стороны обсудят также урегулирование палестино-израильского конфликта.

Это будет уже вторая встреча Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа с начала года. После переговоров, как ожидается, премьер выступит на ежегодной конференции ведущего произральского лобби AIPAC в США.