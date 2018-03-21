МИД России подготовил памятную записку по «делу Скрипаля» для послов

Министерство иностранных дел России подготовило памятную записку для иностранных послов по «делу Скрипаля». В ней содержится техническая и юридическая информация об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на брифинге с аккредитованными в Москве послами.

«Мы подготовили вам отдельную памятную записку, которую, я надеюсь, вы сможете сегодня же передать вашей столице, как предусмотрено дипломатической практикой. Содержание памятной записки, как того требует жанр этого документа, носит несколько подсушенный технико-юридический характер», — цитирует Ермакова ТАСС.

Ранее Ермаков назвал требования Великобритании по «делу Скрипаля» абсурдными, так как в Лондоне не ответили на вопросы российской стороны по данному делу.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. По предварительным данным, их отравили нервно-паралитическим веществом. В настоящий момент состав вещества начали анализировать эксперты ОЗХО.