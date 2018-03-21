На брифинг МИД РФ по «делу Скрипаля» аккредитовались 140 человек

На брифинг МИД России по делу об отравлении бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля аккредитовались 140 человек. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Утром уже аккредитовались 140 человек. Будет еще больше», — говорится в сообщении Захаровой на странице в социальной сети в Facebook.

Она также отметила, что некоторые послы не смогут присутствовать на встрече лично, однако дипмиссия будет представлена на рабочем уровне.

«Дело не в статусе, а в содержании разговора. Вопросов много, в том числе и у российской стороны», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что МИД РФ пригласил всех послов иностранных государств, чтобы обсудить ситуацию вокруг отравления Скрипаля. На встрече Москва планирует представить свою точку зрения по данному вопросу. Посол Великобритании в России Лори Бристоу не сможет присутствовать на встрече, однако британская дипмиссия рассматривает возможность участия на рабочем уровне.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в произошедшем Россию. Президент РФ Владимир Путин опроверг причастность Москвы к отравлению Скрипаля, а также указал на бездоказательность обвинений со стороны Великобритании.