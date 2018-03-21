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Песков прокомментировал отказ посла Британии прийти на брифинг по «делу Скрипаля»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Отказ посла Великобритании в России прийти на брифинг МИД РФ по «делу Скрипаля» — проявление абсурдной ситуации. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 21 марта. 

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«Не могу удержаться, чтобы не сказать, что, наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы», — сказал он журналистам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипведомство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Она также отметила, что на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ. В британском посольстве в Москве при этом заявили, что посол Великобритании Лори Бристоу не примет участие в этой встрече.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на спецслужбы Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Премьер-министр королевства Тереза Мэй, не приводя доказательств, заявила, что к инциденту якобы причастна Россия. Она объявила в связи с этим о высылке из страны 23 дипломатов РФ и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва категорически отрицает обвинения и настаивает на совместном расследовании дела. Президент России Владимир Путин отмечал бездоказательность высказываний Британии. В то же время в качестве ответа на недружественный шаг Лондона Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипработников. 

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