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Лавров призвал Лондон к сотрудничеству в связи с «делом Скрипаля»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не только готова к сотрудничеству по расследованию отправления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, но настаивает на этом в соответствии с конвенцией о запрещении химоружия.

«Мы подтвердили, что Россия не только готова к сотрудничеству в этом вопросе, она настаивает на сотрудничестве в полном соответствии с положениями конвенции о запрещении химическом оружии, и главное, чтобы на это согласилась и британская сторона», — заявил он после переговоров со своим японским коллегой Таро Кано.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство пригласило послов иностранных государств в стране обсудить дело Скрипаля. По ее словам, встреча назначена на 21 марта.

Бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери. Сейчас они находятся в критическом состоянии.

После инцидента Лондон сразу обрушился с обвинениями на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств причастности РФ.

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