Столтенберг призвал Москву раскрыть программу создания вещества «Новичок»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву рассекретить перед ОЗХО программу по созданию нервно-паралитического вещества «Новичок», которым были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом глава Североатлантического альянса сообщил по итогам встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

«НАТО призывает Россию полностью раскрыть перед ОЗХО все детали своей программы «Новичок», — приводит его слова ТАСС.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в парке британского города Солсбери. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Власти страны полагают, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил бездоказательность подобных обвинений.