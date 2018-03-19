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Посол РФ в Лондоне вновь отверг обвинения в производстве химоружия

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Посол России в Лондоне Александр Яковенко снова отверг обвинения Британии в разработке и производстве химоружия в РФ. 

«К сведению министра иностранных дел (Великобритании) Бориса Джонсона: Россия прекратила исследования и разработку химического оружия в 1992 году и уничтожила весь арсенал в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО», — написал он в Twitter. 

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Напомним, отношения РФ и Великобритании обострились после инцидента с отравлением экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. По утверждению британской стороны, не подкрепленному доказательствами, к отравлению неким нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» якобы причастна Россия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в связи с этим о высылке из страны 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. РФ свою причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает, предлагая сотрудничество в расследовании.

Ранее 19 марта Борис Джонсон назвал позицию России абсурдной. Президент России Владимир Путин отметил при этом бездоказательность предъявляемых стране обвинений. 

Подробности по теме читайте в сюжете портала iz.ru: «Отравление Сергея Скрипаля»

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