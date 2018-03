Посол РФ в Лондоне вновь отверг обвинения в производстве химоружия

Посол России в Лондоне Александр Яковенко снова отверг обвинения Британии в разработке и производстве химоружия в РФ.

«К сведению министра иностранных дел (Великобритании) Бориса Джонсона: Россия прекратила исследования и разработку химического оружия в 1992 году и уничтожила весь арсенал в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО», — написал он в Twitter.

Update for Foreign Secretary @BorisJohnson: Russia stopped R&D of chemical warfare agents in 1992 and destroyed all stockpiles in 2017, which was certified by OPCW. pic.twitter.com/LyUjSb0b7K