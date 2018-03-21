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Посол Великобритании не приедет в МИД РФ на встречу по «делу Скрипаля»

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не примет участие во встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в среду, 21 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя посольства.

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«Посол Великобритании не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что МИД РФ пригласил послов иностранных государств, чтобы обсудить ситуацию вокруг отравления Скрипаля. Сотрудники российского дипломатического ведомства планируют донести до иностранных коллег точку зрения Москвы по этому инциденту.

Скрипаль и его дочь Юля были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Власти Соединенного Королевства обвиняют в произошедшем Россию. Президент РФ Владимир Путин опроверг причастность Москвы к отравлению Скрипаля, а также указал на бездоказательность обвинений со стороны Великобритании.

Тем не менее Лондон объявил в связи с этим инцидентом о высылке из страны 23 дипломатов РФ и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва дала зеркальный ответ. Российские дипломаты покинули Великобританию 20 марта, британские работники уедут из России до конца недели. 

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