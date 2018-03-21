Захарова раскритиковала статью главы МИД Великобритании о «деле Скрипаля»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новую статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, в которой он увязал выборы президента РФ с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Она отметила, что за отсутствием реальных мотивов у РФ отравить Скрипаля, Джонсон предпочел их просто выдумать.

«Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было - значит, надо выдумать. <…> Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии? Ответ очевиден - Джонсон пытается спасти честь (премьера Британии – iz.ru) Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов, по сути, до начала (расследования)», –– писала Захарова в Facebook.

При этом представитель МИДа отметила, что Москва постоянно призывает Лондон предоставить все данные об инциденте для дальнейшего расследования, однако своей статьей Джонсон пытается заглушить просьбы РФ.

«Данных на момент 20 марта предоставлено ровно ноль. Без палочек и запятых. Ноль», –– подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание, чт несмотря на то, что Скотланд-Ярд завил о длительном предстоящем расследовании, выводы о причастности РФ к отравлению уже сделаны.

«Эта статья и другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите. На основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться месяцы? А вот и мнение Организации по запрещению химического оружия: на анализ вещества (только на анализ) уйдет не менее трех недель. У британского правительства на это ушло, судя по первой реакции, пара часов», –– написала дипломат.

Она добавила, что эти информационные атаки Лондона объяснимы – «заигрались, заврались и влипли».

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу Лондона и позже обменян на обвиненных по аналогичным статьям в США российских граждан, был отравлен в британском городе Солсбери 4 марта вместе со своей дочерью Юлией.

Лондон обвинил в произошедшем РФ и выслал 23 российских дипломатов. Москва ответила зеркально, подчеркнул, что все обвинения бездоказательны и нелепы.