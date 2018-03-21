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МИД РФ пригласил всех иностранных послов обсудить «дело Скрипаля»

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Российский МИД пригласил всех зарубежных послов в Москве 21 марта обсудить инцидент с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча будет проходить с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

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«Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ. Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны», –– цитирует ТАСС Захарову.

Она подчеркнула, что из-за отказов Лондона пролить свет на вещество, которое применялось для отравления, никто до сих пор не знает, что это был за препарат, однако обвинения в адрес РФ продолжают поступать.

«Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и так далее <…> Все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы — непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере», –– сказала Захарова.

Великобритания отреагировала на приглашение МИДа, однако до сих пор не приняла решение о своем участии.

«В посольстве Великобритании пока не приняли решение относительно участия во встрече послов по инциденту в Солсбери 21 марта в МИД РФ», — цитирует «РИА Новости» представителя британского посольства.

Осужденный за шпионаж в пользу Лондона экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией в британском городе Солсбери 4 марта. После инцидента Лондон сразу обрушился с обвинениями на Москву, не предоставляя никаких доказательств, и выслал 23 российских дипломата.

Российская сторона назвала бездоказательные обвинения дикостью, призвала британские власти завершить расследование и зеркально ответила не меры Лондона.

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