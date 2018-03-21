Посол США не приедет на встречу в МИД России

Официальный представитель американского посольства в РФ Мария Олсон сообщила, что посол США в Москве Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в российском МИДе по «делу Скрипаля», передает ТАСС.

Олсон добавила, что посольство рассматривает возможность участия во встрече на рабочем уровне.

«Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ. Посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне», — приводит агентство слова представительства димписсии.

Накануне, 20 марта, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что все послы в Москве приглашены 21 марта в МИД для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. В ходе встречи будет обсуждаться «дело Скрипаля».

Встречу посетит, в частности, замглавы представительства ЕС в РФ, от участия отказался посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.

Бывший полковник ГРУ, работавший на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери. В настоящее время пострадавшие находятся в состоянии комы.

В рамках расследования дела установлено более 200 свидетелей, в полиции расценили инцидент как покушение на убийство. При этом власти королевства бездоказательно обвиняют Россию в случившемся. 18 марта глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о готовности допустить Россию к расследованию «дела Скрипаля», но никаких действий пока не предпринято.