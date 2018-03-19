Автоэксперт прокомментировал новые правила дорожного движения

Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения и член Общественного совета при МВД РФ Константин Крохмаль прокомментировал новое правило дорожного движения, согласно которому водители обязаны носить светоотражающую одежду в случае выхода из автомобиля в темное время суток. По его словам, данное нововведение может стать причиной нездорового ажиотажа.

Крохмаль напомнил, что ранее такое происходила со знаком «шипы», когда копеечный треугольник с буквой «ш» начали продавать за большие деньги.

«Если так же будет с жилетами, а сейчас жилет стоит в магазинах спецодежды где-то от 130 рублей, то сумма может увеличиться в 2, в 3, в 5 или в 10 раз, до 1 тыс. рублей», — цитирует его слова «Пятый канал».

Он также отметил, что выступает категорически против этого.

Изменения вступили в силу 18 марта. Наличие одежды со светоотражающими элементами специально проверяться не будет, но водителям будет грозить штраф, если такая одежда не будет использована при ДТП.