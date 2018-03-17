Прямой эфир

Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты

0
Фото: Global Look Press/Christian Vorhofer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские водители с 18 марта, оказавшись на трассе за городом в темное время суток, обязаны будут носить светоотражающую одежду, если решат покинуть свой автомобиль.

В ГИБДД уверены, что нововведение спасет немало жизней, ведь оказавшиеся на дороге ночью автомобилисты могут стать жертвами повторных ДТП. Сообщается, что наличие одежды со светоотражающими элементами проверяться не будет, но водителям может грозить штраф, если она не будет использована при ДТП, сообщает «Газета.ру».

Представитель ГИБДД России Юрий Шакиров рассказал о количестве наездов на водителей, которые вышли из салона на проезжую часть или обочину дороги.

«Таких наездов в прошлом году было 386 по всей стране. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 пострадали», — цитирует Шакирова «РИА Новости».

Уже в 2018 году было зарегистрировано 37 подобных аварий, в которых погибли девять человек. Также решается вопрос с возможным наказанием не надевших жилет водителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 700 ДТП зафиксировано в Москве за сутки
Барщевский объяснил приказ МВД о неприкосновенности судей за рулем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017