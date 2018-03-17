Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты

Российские водители с 18 марта, оказавшись на трассе за городом в темное время суток, обязаны будут носить светоотражающую одежду, если решат покинуть свой автомобиль.

В ГИБДД уверены, что нововведение спасет немало жизней, ведь оказавшиеся на дороге ночью автомобилисты могут стать жертвами повторных ДТП. Сообщается, что наличие одежды со светоотражающими элементами проверяться не будет, но водителям может грозить штраф, если она не будет использована при ДТП, сообщает «Газета.ру».

Представитель ГИБДД России Юрий Шакиров рассказал о количестве наездов на водителей, которые вышли из салона на проезжую часть или обочину дороги.

«Таких наездов в прошлом году было 386 по всей стране. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 пострадали», — цитирует Шакирова «РИА Новости».

Уже в 2018 году было зарегистрировано 37 подобных аварий, в которых погибли девять человек. Также решается вопрос с возможным наказанием не надевших жилет водителей.