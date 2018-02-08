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Барщевский объяснил приказ МВД о неприкосновенности судей за рулем

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Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Анна Исакова
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Не дело постового милиционера контролировать судью, заявил порталу iz.ru полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, комментируя новый приказ МВД, согласно которому инспекторы ДПС больше не могут отстранять от вождения пьяных судей, направлять их на медосвидетельствование и привлекать к ответственности за нарушения.

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О вступлении приказа в силу СМИ сообщили 8 февраля. Отныне сотрудникам ГИБДД необходимо описать ситуацию в рапорте, который поступит вышестоящему руководству. А те, в свою очередь, имеют полномочия обратиться с соответствующими жалобами в надзорное ведомство.

«Если мы хотим иметь независимое правосудие, мы должны сделать так, чтобы судья был огражден законом от любых возможных злоупотреблений со стороны тех, в отношении кого он судьей выступает. Возможность составить протокол на судью и отправить его на медицинское освидетельствование, а еще просто указать на то, что он отказался от этого освидетельствования — допустим, нет видеозаписи — это возможность на судью надавить. Судей отбирают очень и очень тщательно. Другой вопрос, что за судьями должен быть контроль иной, чем организован сейчас. Но это не дело постового милиционера контролировать судью», — сказал Барщевский.

Он также добавил, что, с его точки зрения, «в данном случае судейский иммунитет превыше всего».

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