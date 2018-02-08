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Сотрудникам ДПС запретили штрафовать и проверять на алкоголь судей

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В силу вступил новый приказ МВД, согласно которому инспекторы ДПС больше не могут отстранять от вождения пьяных судей, направлять их на медосвидетельствование и привлекать к ответственности за нарушения. 

Документ вносит изменения в регламент работы ДПС, утвержденный в октябре 2017 года, сообщает «Российская газета».
 

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Теперь сотрудники должны описать ситуацию в рапорте, который необходимо передать вышестоящему руководству. А те, в свою очередь, имеют полномочия обратиться с соответствующими жалобами в надзорное ведомство, сообщает «Российская газета».

Также инспекторы больше не имеют права добиваться в суде административного ареста для автомобилистов, отказавшихся предоставлять автомобиль полицейскому по его требованию.

Еще одно нововведение — для заполнения документов сотрудниками ГИБДД можно использовать не только шариковые ручки, но и любые другие. Главное, чтобы они могли писать черным, синим или фиолетовым цветом.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что в регионах РФ могут появиться структуры, занимающиеся вместо ГИБДД оформлением и сбором штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные автоматическими камерами.

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