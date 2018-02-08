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В регионах появятся структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В регионах РФ могут появиться структуры, занимающиеся вместо ГИБДД оформлением и сбором штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные автоматическими камерами. С такой инициативой выступило правительство.

Предполагается, что структуры, созданные местными властями, смогут заключать соглашения с МВД и будут работать по аналогии с Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ).

Внесенный кабмином законопроект о передаче части полномочий МВД по оформлению и назначению штрафов за нарушение ПДД московским властям Госдума приняла в первом чтении в декабре 2017 года. Документ затрагивал почти 40 нарушений, которые фиксируют автоматические камеры — превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на выделенную полосу и другие.

Ко второму чтению правительство приняло решение разрешить всем желающим регионам взять на себя полномочия по обработке фото- и видеоматериалов и сбору штрафов. К перечню нарушений, которые они смогут администрировать, добавится управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отсутствие ОСАГО зафиксируют на камеры

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