В регионах появятся структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД

В регионах РФ могут появиться структуры, занимающиеся вместо ГИБДД оформлением и сбором штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные автоматическими камерами. С такой инициативой выступило правительство.

Предполагается, что структуры, созданные местными властями, смогут заключать соглашения с МВД и будут работать по аналогии с Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ).

Внесенный кабмином законопроект о передаче части полномочий МВД по оформлению и назначению штрафов за нарушение ПДД московским властям Госдума приняла в первом чтении в декабре 2017 года. Документ затрагивал почти 40 нарушений, которые фиксируют автоматические камеры — превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на выделенную полосу и другие.

Ко второму чтению правительство приняло решение разрешить всем желающим регионам взять на себя полномочия по обработке фото- и видеоматериалов и сбору штрафов. К перечню нарушений, которые они смогут администрировать, добавится управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отсутствие ОСАГО зафиксируют на камеры