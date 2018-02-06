ГИБДД проверяет видео со скачущим по Москве конем с «ватрушкой»

Жителей московского района Нижние Мневники удивил необычный участник дорожного движения — на полном скаку по проезжей части столицы несся конь. Видео происшествия снял и выложил в Сеть водитель автомобиля Mercedes, следовавшего прямо за животным.

Проверку видеоролика начало ГИБДД, пишут «Дни.Ру». Сотрудники полиции выясняют, каким образом конь появился на дороге и почему к нему привязана «ватрушка».

Примечательно, что седока на коне не было, а сзади него волочился тюбинг — «ватрушка» для катания со снежных горок, которая, судя по всему, и напугала скакуна. Испуганное животное несется вперед, не разбирая дороги и выбегая на полосу встречного движения. Водителям и пешеходам приходится уступать коню дорогу.