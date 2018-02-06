Прямой эфир

ГИБДД проверяет видео со скачущим по Москве конем с «ватрушкой»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей московского района Нижние Мневники удивил необычный участник дорожного движения — на полном скаку по проезжей части столицы несся конь. Видео происшествия снял и выложил в Сеть водитель автомобиля Mercedes, следовавшего прямо за животным.

Проверку видеоролика начало ГИБДД, пишут «Дни.Ру». Сотрудники полиции выясняют, каким образом конь появился на дороге и почему к нему привязана «ватрушка».

Примечательно, что седока на коне не было, а сзади него волочился тюбинг — «ватрушка» для катания со снежных горок, которая, судя по всему, и напугала скакуна. Испуганное животное несется вперед, не разбирая дороги и выбегая на полосу встречного движения. Водителям и пешеходам приходится уступать коню дорогу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017